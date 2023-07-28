Финляндия приостанавливает выдачу виз и ВНЖ в России с 1 по 31 августа, сообщил МИД страны. Посольство в Москве и Санкт-Петербурге, а также визовые центры VFS не будут принимать заявления из-за «ограниченных ресурсов».

Заявления, которые подали до 1 августа, будут рассмотрены в обычном режиме.

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге прекратит работу с 1 сентября. После этого консульские и миграционные обязанности генконсульства перейдут посольству в Москве. О возможности возобновления подачи заявлений на визы и ВНЖ в офисах VFS в Санкт-Петербурге с 1 сентября МИД Финляндии проинформирует дополнительно, говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел России в начале июля объявило, что отзывает согласие на работу генконсульства Финляндии в Петербурге. Тогда же ведомство выслало девять сотрудников посольства этой страны в Москве. МИД РФ обвинил Хельсинки в «антироссийской» политике и «накачивании Киева западным оружием».

В ответ на это Финляндия объявила о закрытии российского консульства в Турку с 1 октября. (moscowtimes.ru)