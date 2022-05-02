Финские власти захотели отменить или приостановить капитальный ремонт Сайменского канала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

Сайменский канал является судоходным каналом между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Протяженность канала более 57 км. При этом России принадлежит 34 км, а Финляндии — более 23 км.

«Правительство намерено отменить или приостановить капитальный ремонт Сайменского канала», — уточнили авторы.

В настоящий момент окончательного решения, связанного с ремонтом канала, нет.

Реконструкция канала, предусматривающая расширение шлюзов и повышение уровня воды в канале, могла бы обойтись бы в 95 млн евро. Отказавшись от ремонта, Финляндия способствует реализации программы правительства в части жесткой экономии.