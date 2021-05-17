Финляндия отказывается от российской нефти

Один из крупнейших импортеров российской нефти, Финляндия снижает закупки на фоне перехода к экологически-чистому топливу и созданию «зеленой» экономики, сообщает Reuters.

В Финляндии действует единственный нефтепереработчик — Neste Oil, который закупает нефть только российской марки Urals. Это позволяет Финляндии экономить на закупках топлива, пользуясь удобным расположением нефтеперерабатывающих заводов в Наантали и Порвоо.

Количество закупаемой Финляндией нефти снижается на протяжении двух лет — в первом квартале этого года Neste Oil сократила закупки Urals на четверть к аналогичному периоду 2020, до 2,1 миллиона тонн. А в апреле объем закупленной нефти упал до 400 тыс тонн по сравнению с 1,1 млн тонн в 2020 году.

НПЗ Наантали был закрыт и переоборудован в нефтехранилище, а НПЗ Порвоо закрылся на ремонт до конца июня. После завершения капитального ремонта и переоборудования, Порвоо будет специализироваться на переработке и создании синтетического топлива из жидкого пластика.