Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II заменит самолеты Boeing F/A-18C/D Hornet военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии. Силы самообороны Финляндии выбрали самолет пятого поколения в тендере по программе HX. Об этом сообщает газета «Iltalehti» со ссылкой на источники в сфере обороны и внешней политики.

Если правительство Финляндии поддержит выбор F-35A в качестве нового истребителя, решение утвердят в течение примерно десяти дней. Источники издания отметили, что выбор F-35A обусловили характеристики самолета и срок его службы. Страны-эксплуатанты F-35 Lightning II обязались поддерживать платформу до 2060-х годов. (lenta.ru)