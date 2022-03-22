Финская таможня задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами, попавшими под санкции. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat. По информации Reuters, в Гибралтаре задержана яхта «Аксиома», которая, предположительно, принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, также находящемуся под санкциями ЕС.

По сообщению агентства, суперъяхта пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом 21 марта. В конце февраля она покинула остров Антигуа в Карибском море и пересекла Атлантику.

Как сообщает The Insider, швейцарские власти наложили арест на апартаменты на гольф-курорте в кантоне Берн. Предположительно, эта недвижимость принадлежит российскому миллиардеру Петру Авену, бывшему председателю совета директоров Альфа-банка. Он покинул этот пост 1 марта после того как оказался под санкциями из-за российского военного вторжения на территорию Украины.

Находящийся под санкциями российский миллиардер Роман Абрамович переправляет свои яхты в Турцию. Суперъяхта MY Solaris 21 марта причалила в порту Бодрум на юго-западе Турции. По данным Marine Traffic, другая яхта Абрамовича – «Эклипс» — в настоящее время проходит мимо острова Крит, направляясь в сторону Турции.

Яхты, частные самолёты, объекты недвижимости и другое имущество российских бизнесменов арестовывают в Европе после введения санкций Евросоюзом, Великобританией, США и другими странами. По информации Bloomberg, только в Италии за последнее время были заморожены активы россиян на 780 миллионов евро.