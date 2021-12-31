Картина «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли удостоена награды «Золотой петух», национальной государственной премии Китайской Народной Республики за достижения в кинематографе.

Как сообщает Variety, впервые награду вручали в номинации «Лучший иностранный фильм».

Драма режиссера Флориана Зеллера обошла анимационную картину «Легенда о волках», фильм о Второй мировой войне «Уроки фарси», итальянский фильм «Пиноккио» и тайский «Счастливого старого года»

Отмечается, что Пекин рассчитывает, что учрежденный в 1981 году «Золотой петух» станет более популярным и известным, чем премия Тайбэйского кинофестиваля «Золотая лошадь».

Номинантов выбирали из картин, которые показывались в китайских кинотеатрах в период с 1 июля 2020 года по 15 июля 2021 года. «Отец» получил в китайском прокате $4,14 млн, то есть почти в два раза больше, чем он заработал в США.

Ранее Хопкинс получил «Оскара» за роль в этом фильме. Также награды Американской киноакадемии были удостоены авторы сценария картины. (interfax.ru)