Фильм азербайджанского режиссера о детях с аутизмом победил на фестивале в США

Азербайджанский режиссер Эльмар Байрамов, проживающий в американском штате Пенсильвания, добился очередного успеха.

Снятый нашим соотечественником короткометражный фильм «Ladybug» («Божья коровка») победил в номинации “Лучший социальный фильм” на кинофестивале «15 Minutes of Frame», состоявшемся в городе Коко-Бич (Cocoa Beach) штата Флорида. В фильме, посвященном детям с синдромом аутизма, прозвучала песня “Лачин” в исполнении выдающегося азербайджанского мастера Рашида Бейбутова.

Режиссеры и авторы сценария короткометражного фильма «Ladybug» – Эльмар Байрамов и Эльчин Агазаде, оператор – Тарлан Ахвердиев, монтажер – Эльмар Байрамов, исполнительный продюсер – Анар Яхья, в ролях – Фатима Алиева и Ульвийя Рза.

Отметим, что Эльмар Байрамов, переехавший из Азербайджана в США, работает в Пенсильвании режиссером. Недавно на фестивале «Urban Action Showcase»его короткометражный фильм “Oops” также стал лучшим в номинации “Боевик”, а фильм «Let me run» — победителем в номинации «Best USA Film» («Лучший фильм США»).

Коллектив Государственного комитета по работе с диаспорой поздравляет нашего соотечественника с достигнутыми успехами, желает ему все новых свершений в дальнейшей деятельности.