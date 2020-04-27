Фикрет Юсифов: «К сожалению, наши предложения бойкотировались армией чиновников»

Нефтяной рынок обрушился, да так, что, по сути, сегодня на рынке «черного золота» повторяется ситуация 1999 года. Так, на прошлой неделе стоимость барреля Brent упала до рекордных 16,5 долларов, однако в течении нескольких дней отыграла прежнее падение. Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов. Но этого, конечно же, мало для бюджета, сверстанного из 55 долларов.

Что делать Азербайджану, зависящему от экспорта нефти? Этот вопрос будоражит общество, поскольку от стоимости нефти зависит судьба государства и каждого отдельно взятого гражданина, сказал по этому поводу профессор экономики Фикрет Юсифов.

«Сегодня, как никогда ранее, актуально звучат призывы экономистов. Именно те призывы, которые были сделаны еще несколько лет назад по поводу необходимости максимальной экономии средств, предотвращения растраты государственного бюджета и рисках закладки высокой цены нефти в бюджете страны, — сказал он #. — К сожалению, наши предложения по этим вопросам бойкотировались армией чиновников. А могли ли они предвидеть этот день, объявляя, что в любом случае обойдется без проблем? Это предвидели экономисты, и по этому поводу делались предложения. Мы на протяжении ряда лет говорили о способах учета форс-мажорной ситуации.

По словам эксперта, уже звучали предложения, направленные на снижение зависимости госбюджета от нефтяных поступлений. «Инвестиционные проекты могут финансироваться напрямую из Нефтяного фонда, не поступая в бюджет, — сказал эксперт. — Сегодня сам Нефтяной фонд финансирует ряд крупных проектов. Кстати, многие нефтедобывающие страны имеют опыт финансирования инвестиционных затрат непосредственно из нефтяного фонда, и эта практика себя оправдывает». В этом случае, по мнению Юсифова, можно было сократить зависимость бюджета от нефтяных поступлений до 25 – 30%.

Уже отмечалось, что на волне стартовавшей из-за прошлого снижения цены нефти экономической перестройки не стоило увеличивать долю доходов от нефти в структуре бюджета 2018 года до 51%. «Этого не следовало делать хотя бы потому, что никто не может гарантировать, как цены на нефть будут вести себя в ближайшем будущем. Как и в 2014 году, никто не мог предсказать, что котировки внезапно резко подешевеют, — говорит аналитик. — Как поведут себя цены на нефть – неизвестно, поскольку котировки во многом зависят от процессов, происходящих на мировой политической арене, а также обусловлены бурным развитием альтернативных источников энергии. Однажды до этого мы уже испытали на себе масштабы резкого падения нефтяных цен, повлекших за собой ухудшение всех экономических и социальных показателей после двух резких девальваций национальной валюты за один только год. Насколько было оправдано снова надеяться на цену нефти? Все, кто близок к бюджету, понимали эти риски».

По мнению Юсифова, увеличивать долю нефтяных поступлений в структуре бюджета, начиная с 2018 года, было рискованным шагом, поскольку нельзя полагаться на текущую цену углеводородов. Нестабильность нефтяных котировок дает основание утверждать, что увеличение доходов и расходов бюджета на основе роста цен на нефть не может считаться правильным шагом, говорит он. «Так, поступления в бюджет 2018 года были увеличены сразу на 20% или 3 млрд 361 млн манатов по сравнению с предшествовавшим годом, и это было весьма серьезное увеличение. А главное, случилось это после серьезного обвала котировок «черного золота», после 2016 года, когда произошел экономический кризис», — добавил он.

Ранее в СМИ профессор сообщал, что невозможно оценить растущую зависимость бюджета от нефтяных доходов как добрую традицию. «Ведь что будет с бюджетом, который так зависит от нефти, если цены на нефть резко упадут? Кто может гарантировать, что в следующем году цены на нефть составят 55 долларов за баррель? Есть ли гарантия, что цены на нефть будут на прогнозируемом уровне?», — задавался он вопросами.

По словам профессора, учитывая политическую и экономическую ситуацию в мире, а также изменения в структуре мирового энергетического баланса, предсказать поведение нефтяных индексов невозможно.