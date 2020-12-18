Международная федерация футбола (ФИФА) представила символическую сборную 2020 года, сообщает Газета.Ру.
В голосовании приняли участие 15 878 профессиональных футболистов.
Символическая сборная 2020 года по версии ФИФА:
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).
Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»).
Полузащитники: Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Де Брейне («Манчестер Сити»), Киммих («Бавария»).
Нападающие: Левандовски («Бавария»), Месси («Барселона»), Роналду («Ювентус»).