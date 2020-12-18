ФИФА представила символическую сборную 2020 года

Международная федерация футбола (ФИФА) представила символическую сборную 2020 года, сообщает Газета.Ру.

В голосовании приняли участие 15 878 профессиональных футболистов.

Символическая сборная 2020 года по версии ФИФА:

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Де Брейне («Манчестер Сити»), Киммих («Бавария»).

Нападающие: Левандовски («Бавария»), Месси («Барселона»), Роналду («Ювентус»).

| 2020-12-18T01:44:57+04:00 18 декабря 2020, 09:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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