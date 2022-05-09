Победителем 5-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 Гран-при Майами стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сообщает Укринформ.

Гонку на Международном автодроме Майами уверенно выиграл Ферстаппен, захвативший лидерство на 9-м круге. Вторым финишировал Шарль Леклер («Феррари»). Карлос Сайнс («Феррари») занял третье место, Серхио Перес («Ред Булл») – четвертое.

После 5-х этапов Леклер возглавляет общий зачет чемпионата – 104 очка. На второй позиции Ферстаппен – 85.

6-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 – Гран-при Испании состоится на Автодроме Барселона-Каталунья в Монмело (Испания) 22 мая.