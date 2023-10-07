Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull в третий раз подряд стал победителем чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

Досрочно выиграть чемпионат в 2023 году он смог благодаря сходу с дистанции напарника по команде мексиканца Серхио Переса в спринтерской гонке в рамках Гран-при Катара. Перес являлся единственным из тех, кто, помимо Ферстаппена, претендовал на титул, и теперь он потерял математические шансы догнать нидерландца, передает Интерфакс.

Ранее 26-летний Ферстаппен выигрывал «Формулу-1» в 2021 и 2022 годы.