Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1», который прошел в Мехико на автодроме имени братьев Родригес.

Второе место занял британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+16,555). Третьим стал Серхио Перес, выступающий за «Ред Булл» (+17,752).

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял последнее, 18-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер и гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода не смогли финишировать.

После 18 этапов «Формулы-1» в личном зачете лидирует Ферстаппен, набравший 312,5 балла. Вторым идет Хэмилтон с 293,5 очка. На третьей строчке располагается финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, в активе которого 185 баллов.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бразилии с 12 по 14 ноября.