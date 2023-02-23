В Бахрейне завершился первый день предсезонных тестов «Формулы-1», сообщает #.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время, опередив Фернандо Алонсо («Альпин») на 0,029 секунды. Карлос Сайнс из «Феррари» занял третью строчку, его напарник Шарль Леклер стал четвертым. Ферстаппен стал единственным пилотом, который провел полный день на трассе, и преодолел 157 кругов.

В отличие от утренней сессии, вечерняя прошла без особых инцидентов.

Всего в первый день тестов приняли участие 19 гонщиков — все, кроме гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, который сядет за руль вечером 24 февраля и отработает весь день 25 февраля.