Ferrari разрабатывает «революционный» мотор

Гоночный болид команды Формулы-1 Scuderia Ferrari получит к сезону 2022 года новый двигатель, который итальянцы называют революционным из-за нестандартной компоновки.

Как сообщает издание Motorsport со ссылкой на собственные источники в Ferrari, к сезону Формулы-1 2022 года Скудерия готовит принципиально новый мотор V6 для своего болида. Силовая установка должна получить необычную конструкцию системы наддува. Вольф Циммерман, который занимается разработкой мотора, планирует разделить компрессор и турбину, представляющие сегодня единый узел. Компрессор в этом случае установят в передней части мотора, а турбину — в задней. Оба агрегата соединят между собой общим валом — подобное решение уже использует Honda в своих силовых установках.

Однако Ferrari вдобавок собирается интегрировать компрессор в систему впуска V-образной «шестёрки», заодно изменив расположение интеркулера. Такая компоновочная схема, считают итальянские инженеры, позволит сделать двигатель существенно компактнее, особенно в высоту. Это, в свою очередь, должно улучшить аэродинамику болида и снизить его массу. Инсайдеры утверждают, что некоторые члены рабочей группы Скудерии считают переход на принципиально новый мотор необоснованным риском, так как для доработки надёжности требуется время, а с 2022 года развитие моторов будет заморожено.