«Феррари» покинет «Формулу-1» в случае снижения потолка бюджетов до $130 млн

Итальянская команда «Феррари» намерена прекратить участие в гонках чемпионата мира в классе машин «Формула-1», если потолок бюджетов установят на отметке в $130 млн. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Guardian.

В 2019 году команды, Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство «Формулы-1» договорились об ограничении по бюджетам на 2021 год в размере $175 млн. Однако из-за пандемии коронавируса эта сумма может быть снижена до $145 млн. При этом на сезон 2022 года она составит уже $130 млн.

«Уровень в $145 млн уже является более требовательным запросом по сравнению с тем, что был установлен в июне прошлого года. Его нельзя выполнить без значительных потерь внутри персонала команды. Мы прекрасно понимаем, что «Формула-1″ и весь мир сейчас переживают тяжелый период из-за пандемии коронавируса. Однако нельзя спешно реагировать, так как существует риск принятия решений в чрезвычайной ситуации без четкой оценки всех последствий», — сказал руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

Изначально в сезоне было запланировано 22 этапа, первый — в Австралии. Однако из-за пандемии коронавируса он, а также этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде были перенесены на неопределенный срок, по информации издания L’Equipe, французский этап, который на данный момент является ближайшим согласно календарю (26-28 июня), также будет перенесен. Гран-при Монако был окончательно отменен. Российский этап должен пройти в период с 25 по 27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 2,6 млн человек, зафиксировано более 180 тыс. летальных исходов.