Фермеры в Индии угрожают протестами по всей стране

Фермеры и крестьяне, протестующие в Индии против новых законов о сельском хозяйстве, отвергли в среду предложение правительства пойти на некоторые уступки и заявили, что требуют полной отмены этих законов. Как сообщает газета Hindustan Times, участники акции заявили, что к 12 декабря перекроют важную национальную трассу Дели — Джайпур, а 14 декабря начнут акции протеста во многих частях страны.

«Мы будем перекрывать все дороги в Дели одну за другой, если три новых закона не будут отменены», — цитирует издание организаторов акции, которые стоят лагерем у въезда в национальный столичный округ Дели (в состав которого входит Нью-Дели).

Ранее правительство предложило ряд уступок, в частности внести некоторые изменения в вызвавшие недовольство законы. Но организаторы протестов заявили, что этого недостаточно. «Мы не принимаем никаких поправок в законы, мы хотим полной их отмены. <…> Если правительство демонстрирует решительность, то фермеры тоже. Эти законы должны быть отозваны», — сказал журналистам представитель Индийского союза крестьян Ракеш Тикаит.(ТАСС)