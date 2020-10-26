Фергюсон назвал Хабиба тупицей

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Тони Фергюсон обратился на странице в Instagram к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову, после того как тот победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.

Фергюсон опубликовал в социальной сети совместную фотографию с Нурмагомедовым.

«Скоро увидимся, тупица», — написал он.

Напомним, что Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде, применив удушающий прием.

После боя россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры.(Газета.Ru)