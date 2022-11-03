В четверг, 3 ноября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА турецкий клуб «Фенербахче» играл против киевского «Динамо».

Матч проходил в Польше и завершился победой турецкого клуба со счетом 2:0.

Футболистам «Фенербахче» удалось открыть счет в матче на 23-й минуте игры. Голом отличился Арда Гюлер. На второй компенсированной минуте к первому тайму турецкий клуб удвоил свое преимущество, отличился Виллиан Аран.

В другом матче этой группы французский «Ренн» не смог обыграть кипрский клуб АЕК Ларнака, игра завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, «Фенербахче» набрал 14 очков и занял первое место в группе В, «Ренн» с 12 очками финишировал вторым. АЕК Ларнака с 5 баллами занял третье место. Киевское «Динамо» так и не смогло выиграть ни одного матча и с 1 очком заняло последнее место в этом квартете.

По итогам группового этапа «Фенербахче» и «Ренн» вышли в плей-офф Лиги Европы, а АЕК Ларнака отправился в Лигу конференций.

Для киевского «Динамо» еврокубковый сезон завершен. (УНИАН)