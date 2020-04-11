Федун объяснил, почему цены на нефть не взлетели после сделки ОПЕК+

Позитивным эффектом от новой сделки ОПЕК+ следует считать отыгрыш цены на нефть в размере десяти долларов за баррель, заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в интервью РБК.

«Многие удивляются, почему нефть не взлетела. Она и не могла взлететь. Рынок уже отыграл те десять долларов за баррель, которые, условно говоря, были потеряны в марте, что само по себе является достижением», — заявил он.

При этом, по прогнозу Федуна, в случае выполнения условий сделки всеми ее участниками можно ожидать роста цен на нефть до 40 долларов за баррель ко второй половине года. Окончательной балансировки спроса и предложения можно ожидать к концу 2022 года.

«Удалось остановить войну»

Вице-президент «Лукойла» заявил, что благодаря соглашению ОПЕК+ «удалось остановить войну».

«Саудовская Аравия очень агрессивно начала демпинговать, предлагая свою нефть с дисконтом в Европе в десять долларов за баррель. Одно дело фьючерсные контракты, которые мы видим на мониторах, а другое — реальные поставки. То есть фактически они начали бы вытеснять российскую нефть у европейских производителей, забивая хранилища», — отметил он.

При этом отсутствие демпинга со стороны Эр-Рияда и других арабских нефтедобывающих стран представляет собой существенное преимущество для Москвы.

По словам Федуна, Россия могла вдвое сократить добычу нефти, если бы не новое соглашение.

«Это было бы ковровое закрытие (скважин. — Прим. ред.). Добыча бы упала гораздо больше. У нас не было бы возможности отгружать нефть, кроме как на собственные заводы, а потребление крайне низкое в России, поэтому мы могли бы закрыть до 50 процентов добычи. Это не пугалка, а реальная оценка», — заявил он.

Вице-президент «Лукойла» добавил, что реализация подобного сценария повлекла бы за собой колоссальные убытки для нефтяных компаний.

Он также выразил благодарность президенту Владимиру Путину и главе Минэнерго Александру Новаку за вклад в достижение сделки.