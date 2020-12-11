ФБР заинтересовалось братом Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заинтересовалось связями брата кандидата в президенты США Джо Байдена Джеймса с больничной компанией Americore Health, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, федеральные власти Западного округа Пенсильвании расследуют дело обанкротившейся компании Americore Health и интересуются ролью Джеймса Байдена в компании.

При этом на данный момент нет свидетельств, что сам Джо Байден является фигурантом расследования, отмечает издание.

Ранее в штате Делавэр было также инициировано расследование по уплаченным сыном демократа налоговым отчислениям. В штабе Байдена выразили поддержку Хантеру.(Газета.Ru)

| 2020-12-11T10:22:54+04:00 11 декабря 2020, 10:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss