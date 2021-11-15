Федеральное бюро расследований США признало, что с его электронных адресов рассылали фейковые письма.

Там пояснили, что LEEP — это IT-инфраструктура ФБР, используемая для коммуникации с «партнерами в правоохранительных органах на уровне штатов и на местном уровне».