Федеральное бюро расследований США признало, что с его электронных адресов рассылали фейковые письма.
«ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволила воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.
Там пояснили, что LEEP — это IT-инфраструктура ФБР, используемая для коммуникации с «партнерами в правоохранительных органах на уровне штатов и на местном уровне».
«Никто не смог получить доступ или взломать какие-либо данные или личные данные из сетей ФБР», — заверили в бюро.
Как утверждает ФБР, уязвимость в системе уже устранили.(РИА Новости)