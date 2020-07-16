ФБР отреагировало на взлом Twitter-аккаунтов предпринимателей в США

Федеральное бюро расследований осведомлено об инциденте со взломом Twitter-аккаунтов предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса, Джозефа Безоса и других ради кражи денег пользователей, сообщает телеканал ABC11.

«Судя по всему, учетные записи были взломаны для осуществления мошенничества с криптовалютой. Мы рекомендуем общественности не вестись на этот подлог», — говорится в сообщении офиса ФБР в Сан-Франциско.

Ранее хакеры разместили в сети от имени бизнесменов сообщения, что удвоят денежные средства, которые поступят от пользователей на биткойн-кошелек.

На данный момент контроль над большинством аккаунтов уже удалось вернуть. Объем украденных денежных средств уже превысил более $110 тыс.

Причины массового взлома аккаунтов в настоящий момент не установлены. Сами предприниматели никак не прокомментировали ситуацию.(Газета.Ru)