ФБР арестовало более 100 участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало более 100 человек, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне, заявил глава ведомства Кристофер Рэй. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, сотрудники бюро установили личности еще более 200 подозреваемых в участии в осаде здания конгресса, рассказал Рэй.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги президентских выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она поступит на рассмотрение сената. (РИА Новости)