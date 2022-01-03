В США отмечен «почти вертикальный» рост случаев Covid-19 вследствие быстрого распространения штамма «омикрон». Так оценил ситуацию главый американский специалист по вопросам пандемии Энтони Фаучи. В воскресенье в интервью телеканалу Эй-би-си Фаучи назвал «беспрецедентным» нынешний рост заболеваемости Covid-19. Он также предупредил, что пройдена лишь первая половина новой волны заболеваний.

Распространение по всему миру варианта «омикрон» привело только в минувшую пятницу к более чем 440 тысячам новых инфицированных. Это в два раза превышает наивысшую отметку в феврале прошлого года — тогда было по 200 тысяч в самые неблагоприятные дни.

Главный американский специалист по инфекционным заболеваниям считает, что опыт Южной Африки даёт надежду на быстрое ослабление пандемии. В ЮАР, где первый случай «омикрона» был зарегистрирован в конце ноября, пиковые значения были достигнуты за короткий срок, но столь же быстро начали снижаться.

Факты показывают, что «омикрон» — менее опасный вариант, нежели предыдущие штаммы коронавируса, заявляет Энтони Фаучи. Количество смертей и госпитализаций в США в последние недели меньше, чем подобные показатели во время предыдущих волн COVID-19. ()