Фатих Донмез: «По TANAP прокачано 9,1 млрд кубометров газа»

По Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) по сегодняшний день было прокачано 9,1 млрд кубометров газа, 4,9 млрд кубометров из которых пришлись на 2020-й год.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на церемонии открытия Азербайджанской образовательной программы.

Глава Минэнерго Турции подчеркнул значимость сотрудничества с Азербайджаном.

По его словам, совместные энергетические проекты двух стран являются наглядным примером потенциала азербайджано-турецкого партнерства. «Сила нашего единства помогла вернуть исконные азербайджанские земли в Карабахе истинным владельцам. Взаимодействие Анкары и Баку принесло мир и стабильность в Кавказский регион», — сказал Донмез.

Министр отметил, что Турция и Азербайджан продолжают работать над новыми проектами в ряде сфер, в том числе в сфере технологий, образования и энергетики.

Министр напомнил, что в прошлом году 24 процента поставленного в Турцию природного газа поступило из Азербайджана.

«TANAP вносит вклад в энергобезопасность Турции и Европы в целом. Данный трубопровод повысил стратегическую важность азербайджанского газа», — сказал он.