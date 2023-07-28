На сцене Event Hall в Sea Breeze Resort представили уникальное национальное шоу FATA MORGANA, сообщает #.

Создатели проекта погружают гостей в иллюзорный мир сказки, волшебства, красоты и любви, знакомят со старейшими свадебными обрядами Азербайджана, яркими и красочными, как восточный базар.

Шоу проходит в формате торжественного ужина — официанты, облаченные в национальную одежду, щедро угощают гостей, предлагая попробовать лучшие блюда богатейшей азербайджанской кухни. Стол ломится от изысков, многие из которых приготовлены по древним традиционным рецептам.

На протяжении всего вечера звучит прекрасная азербайджанская музыка и исполняются национальные танцы. Жемчужиной этого зрелища является знаменитый азербайджанский танец «Яллы», внесенный в список наследия ЮНЕСКО. Танцоры исполняют его в самом конце шоу, и любой из зрителей может присоединиться к этому массовому хороводу.

Заняв свое место в основном зале, каждый гость становится частью большого перфоманса, наслаждаясь красотой, великолепием и вкусом национальной азербайджанской кухни.

В постановке задействованы ведущие солисты фольклерного ансамбля песни и танца «Одлар Юрду», заслуженные и народные артисты.

Художественным руководителем проекта является народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова, хореограф-постановщик — заслуженный артист Азербайджана Гюльмамед Шахвердиев. Режиссер-постановщик шоу — Анастасия Широкова (Россия).

«Я загорелась идеей этого шоу после того, как впервые посетила Азербайджан», — рассказывает она #.

«Культурный код заложен здесь во всем — в людях, кулинарии, музыке, искусстве… В этом шоу мы постарались отобразить всю красоту богатейшей культуры Азербайджана», — подчеркивает Широкова.

Российский режиссер признается, что ее любимый номер в шоу — знаменитый азербайджанский танец «Сары гялин».

Юлия Зайцева, маркетинг директор Restaurants by Emin Agalarov, подчеркивает, что изюминка шоу FATA MORGANA — в многовековой культуре, музыкальной эстетичности и очень глубоком смысле:

«Это невероятный симбиоз кулинарии, музыки и культуры! Мы задействовали в проекте лучших шеф-поваров ресторанов Эмина Агаларова, лучших танцоров и лучших постановщиков. Действие разворачивается на берегу Каспийского моря, и это очень гармонично и символично переплетается с названием шоу — FATA MORGANA. Это должен увидеть каждый», — заключила Зайцева.