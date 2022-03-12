Болельщики «Пари Сен-Жермен» выступили с заявлением, в котором раскритиковали игроков команды и призвали руководство клуба уйти в отставку. Текст заявления передает Get French Football News.

«У нас не короткая память. Мы знаем, чем обязаны президенту Нассеру Аль-Хелаифи, но нам также ясно, что он не подходит для этой работы. Нынешняя ситуация в клубе требует полной реорганизации на всех уровнях в будущем и ежедневного присутствия его президента. Наш «ПСЖ» заслуживает людей, которые ему служат, а не тех, кому служит он», — говорится в заявлении.

В Лиге 1 «ПСЖ» располагается на первой строчке, набрав 62 очка после 27 проведенных встреч. Французский клуб вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, проиграв на стадии 1/8 финала мадридскому «Реалу». В первом матче парижане обыграли «сливочных» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Киллиан Мбаппе. Во второй встрече тот же Мбаппе открыл счет, но форвард «Реала» Карим Бензема во втором тайме оформил хет-трик и вывел свою команду в четвертьфинал главного европейского клубного турнира.