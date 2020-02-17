Falcon 9 вывела на орбиту 60 новых мини-спутников

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан мимо плавучей посадочной платформы компании SpaceX. Видео опубликованно в Twitter.

Несмотря на неудачу с приземлением, Falcon 9 вывела на орбиту 60 новых мини-спутников, с помощью которых разворачивается глобальная интернет-сеть Starlink.

Компания Starlink имеет уже 300 спутников на орбите, что делает ее крупнейшим спутниковым оператором в мире. (gazeta.ru)

| 2020-02-17T22:03:05+00:00 17 февраля 2020, 23:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss