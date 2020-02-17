Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан мимо плавучей посадочной платформы компании SpaceX. Видео опубликованно в Twitter.
Несмотря на неудачу с приземлением, Falcon 9 вывела на орбиту 60 новых мини-спутников, с помощью которых разворачивается глобальная интернет-сеть Starlink.
Компания Starlink имеет уже 300 спутников на орбите, что делает ее крупнейшим спутниковым оператором в мире. (gazeta.ru)
Smoke can be seen in the far right of the screen. 1056.4 did not land on OCISLY. #SpaceX #Starlink pic.twitter.com/bDQ4VVlqbA
— Nathan Barker (@NASA_Nerd) February 17, 2020