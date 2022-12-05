Новая коллекция известного азербайджанского модельера Фахрии Халафовой «Венецианская мечта» произвела фурор на Азербайджанской Неделе Моды в Баку (Azerbaijan Fashion Week). Как всегда, дефиле модельера приковало к себе внимание всех гостей, которые пристально разглядывают новинки, отмечая каждый нюанс.

В эксклюзивном интервью # Фахрия Халафова рассказала о том, как ее вдохновил уникальный город на воде, и для чего она намерена вернуться туда снова:

— Фахрия ханум, этим летом вы посетили Венецию и знаменитый кинофестиваль, проходящий в этом городе, прошлись по красной дорожке, став первой азербайджанкой, которой это удалось. Какие воспоминания остались от этого события?

— Пройтись по красной дорожке престижного кинофестиваля было моей давней мечтой. Зритель со стороны видит идеальную картинку, зачастую не понимая, какой огромный труд стоит за организацией этой красной дорожки. Признаюсь вам, что проход по дорожке – это настоящее испытание. Бесчисленное количество фото и видео камер, ослепляющие вспышки, огромная толпа за изгородью. Любая ошибка или промашка непростительна в таких случаях. Выглядеть надо безупречно: держать осанку, иметь идеальную походку – ты должна выдать собой самую красивую картинку, чтобы каждый момент твоего нахождения на красной дорожке дарил людям наслаждение и восхищение. Несмотря на мой большой опыт на подиумах мира, я готовилась к этому событию, репетировала, отрабатывала походку. Думаю, я справилась. В Венецию меня пригласил арт-директор Венецианского международного кинофестиваля и Венецианского карнавала Мауриче Агости. Всех кандидатов на участие в красной дорожке утверждает оргкомитет, и в этом вопросе они придерживаются строгих правил. То есть, если организаторы решат, что ты не соответствуешь, то никакие гонорары и никакие просьбы не помогут тебе оказаться на красной дорожке. Поэтому, я всегда говорю – не переставайте мечтать, рано или поздно ваши мечты обязательно исполнятся.

— На красной дорожке вы действительно смотрелись изумительно. Кто работал над вашим образом?

— Я сама. Я выбрала лук из своей коллекции, подобрала правильный каблук и, продумала каждый нюанс, ведь к острову Лидо, где проходит Венецианский кинофестиваль, как, впрочем, и везде в Венеции, нужно добираться на лодке. Другого способа передвижения просто нет. Сходя с лодки, тебя сразу же начинают фотографировать журналисты, поэтому очень важно учитывать каждую деталь своего образа.

— Чем вас покорила Венеция?

— Восхитительной архитектурой и неповторимой атмосферой. Безусловно, это один из самых красивейших городов мира. Впечатлений было очень много, и все они переросли в создание новой коллекции, которую мы с успехом представили на прошедшей Неделе моды в Баку. Во время показа на экране демонстрировался ролик, мы снимали его в Венеции с известным итальянским фотографом и это было своего рода виртуальное путешествие в город на воде. К слову, съемка была организована моим продюсером в Европе Оксаной Кузьменко.

Что касается коллекции, то она получилась очень романтическая и гламурная. Не изменяя своей традиции, я создала наряды, которые можно надеть и на красную дорожку, и на любое другое важное событие, будь то свадьба, прием и т.д.

— В Баку Мауриче Агости вручил вам награду. Расскажите о ней и о новых планах в Венеции…

— Мы с Мауриче Агости создали новую организацию, которая призвана развивать культуру наших стран. По моему приглашению он посетил Азербайджанскую Неделю Моды и преподнес мне неожиданный подарок — особую награду – моэка, которую принцы и короли Венеции на протяжении веков дарили выдающимся личностям.

Относительно новых планов хотела бы отметить выставку в Музее истории тканей и костюмов и Музее парфюмерии, которые находятся в Palazzo Mocenogo — комплексе из четырех примыкающих друг к другу дворцов XVI-XVII веков, которую мы планируем представить в феврале. Это уникальный комплекс, а подобного Музея парфюмерии, где хранятся уникальные эссенции ароматов, я не видела нигде в мире.

Мы планируем провести выставку в феврале. Для меня всегда волнительно и очень ответственно представлять Азербайджан в других странах. В экспозиции будут представлены самые знаковые наряды из моих коллекций, в том числе легендарное платье, сшитое из 14-метрового шелка, раскрашенного в цвета нашего национального, победоносного флага. Это платье я представила еще в 2004 году. Сейчас оно хранится в частном музее нашего Дома моды. Это платье – гордость нашего Дома Моды, оно вызывает восхищение у всех, кто его видел.