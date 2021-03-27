Facebook заблокировал аккаунт иранского телеканала Press TV

Социальная сеть Facebook снова заблокировала аккаунт иранского телеканала Press TV, в этот раз окончательно, заявил вещатель в Twitter.
В январе соцсеть уже блокировала аккаунт телеканала, однако спустя несколько часов после его обращения сняла ограничения.
«Мы уже изучили это решение, оно не может быть изменено», — приводит телеканал заявление Facebook.

Как сообщает телеканал, Facebook в пятницу заблокировал его страницу с четырьмя миллионами подписчиков без каких-либо предупреждений, обосновав это несоблюдением «норм сообщества». Какие именно правила были нарушены, американская компания не уточняет.

| 2021-03-27T18:32:07+04:00 27 марта 2021, 19:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss