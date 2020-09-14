Facebook случайно рассекретил шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2

Дизайн и характеристики нового VR-шлема Oculus Quest 2 «утекли» в Сеть благодаря обучающим роликам от Facebook. Сама презентация гарнитуры запланирована на эту неделю, напоминает

Шлем станет заменой популярной модели Oculus Quest. Аппаратной платформой стал чипсет Qualcomm Snapdragon XR2, который специально создан для устройств дополненной и виртуальной реальности. Совокупное разрешение двух экранов (по одному на глаз) составит 4K при частоте обновления в 120 Гц. Гарнитура получит накопитель на 256 ГБ и оперативную память 6 ГБ.

Кроме того, здесь будет реализована 3D-звук для полного погружения в виртуальную реальность. Изменят и контроллеры, которые смогут еще точнее позиционироваться в пространстве, оказавшись в руках пользователя, а в некоторых сценариях управлять VR можно будет и без них.