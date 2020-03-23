Facebook проведет онлайн-форум для определения мер по борьбе с коронавирусом

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, организует специальный онлайн-форум для разработчиков, основной целью которого станет поиск способов противодействия распространению коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе компании, размещенном в понедельник на ее сайте.

«Мы открываем онлайн-форум и приглашаем разработчиков принять участие в поиске путей решения проблем, связанных с коронавирусом, включая социальное дистанцирование и доступ к достоверной информации», — указывается в документе. Участники получат уникальную возможность использования инструментов приложения и контента, а также учебных материалов, представленных на Facebook, для поддержки своей инновационной деятельности. Победители смогут консультироваться с инженерами компании для претворения своих идей в жизнь.

На прошлой неделе Facebook выделила $100 млн на поддержку малого бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Согласно заявлению, помощь будет распределена между 30 тыс. малых предприятий в 30 странах. Кроме того, американские технологические гиганты, такие как Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube, сотрудничают, чтобы не допустить распространения заведомо ложных сведений о коронавирусе.(ТАСС)