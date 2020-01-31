Facebook объявила о мерах противодействия дезинформации о коронавирусе

Американская компания Facebook приняла меры с целью ограничить распространение в одноименной социальной сети и принадлежащем ей Instagram дезинформации о коронавирусе 2019-nCoV, который вызвал вспышку пневмонии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте Facebook.

Компания перечислила ряд шагов, с помощью которых она намерена помочь пользователям получать более достоверную информацию о данном коронавирусе. Для этого планируется применять алгоритм фактологической проверки, который поможет выявлять ложные сведения и ограничивать их тиражирование в Facebook и Instagram. Facebook обещает оповещать о результатах проверок тех пользователей, которые будут пытаться неумышленно поделиться недостоверным контентом.

Компания также собирается удалять из соцсетей фабрикации о якобы действенных средствах лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Аналогичная судьба ждет авторов конспирологических теорий о причинах вспышки заболевания, способных «причинить вред людям, поверившим в них». В качестве примера приводятся утверждения о чудодейственном эффекте употребления внутрь чистящих средств.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку в КНР пневмонии нового типа чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Общее число зараженных в КНР достигло 9692 человек, 213 умерли. Заболевание выявлено и в 19 других странах.