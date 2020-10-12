Facebook объявил о запрете контента с отрицанием Холокоста

Facebook запретит контент, отрицающий холокост, об этом соцсеть объявила в понедельник. Об этом объявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

Он отметил, что это довольно серьезное изменение политики соцсети. По его словам, Facebook уже давно удаляет посты, восхваляющие преступления на почве ненависти или массовые убийства, в том числе холокост.

«С ростом антисемитизма мы расширяем нашу политику и запрещаем также контент, отрицающий холокост или искажающий информацию о нем», — написал Цукерберг. (gazeta.ru)