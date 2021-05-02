Facebook объяснил удаление страницы проекта RT Redfish

Доступ к странице проекта RT Redfish в Facebook был ограничен автоматизированными инструментами по ошибке, сообщил РИА Новости представитель соцсети.
Теперь доступ восстановлен, добавил он, отметив, что Facebook приносит извинения за причиненные неудобства.
Как сообщала пресс-служба RT, страницу проекта RedFish, у которой было 800 тысяч подписчиков, 30 апреля удалили из-за антифашистских постов с историческими фото. Отмечалось, что соцсеть сочла нарушением «норм сообщества» публикацию снимков казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях.
| 2021-05-02T14:12:19+04:00 2 мая 2021, 15:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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