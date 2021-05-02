Facebook объяснил удаление страницы проекта RT Redfish

Доступ к странице проекта RT Redfish в Facebook был ограничен автоматизированными инструментами по ошибке, сообщил РИА Новости представитель соцсети.

Теперь доступ восстановлен, добавил он, отметив, что Facebook приносит извинения за причиненные неудобства.

Как сообщала пресс-служба RT, страницу проекта RedFish, у которой было 800 тысяч подписчиков, 30 апреля удалили из-за антифашистских постов с историческими фото. Отмечалось, что соцсеть сочла нарушением «норм сообщества» публикацию снимков казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях.