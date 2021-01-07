Facebook и Instagram вслед за Twitter заморозили аккаунты Трампа

Социальные сети Facebook и Instagram на сутки заморозили аккаунты действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили глава Instagram Адам Моссери и пресс-служба Facebook.

«Мы оценили два нарушения политики в отношении страницы президента Трампа, они приведут к 24-часовой блокировке функций», — отмечает пресс-служба Facebook в Twitter.

В компании пояснили, что в течение этого времени глава Белого дома не сможет публиковать сообщения на платформе.

Моссери ретвитнул это сообщение Facebook, объявив, что Instagram также закрывает аккаунт американского лидера на 24 часа.

Ранее стало известно, что официальный аккаунт Трампа в Twitter заблокировали на 12 часов. (Газета.Ру)