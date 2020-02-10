Facebook, Google и YouTube удалят изображения, связанные с перестрелкой в ТЦ в Таиланде

Компания Google, социальная сеть Facebook и видеохостинг YouTube удалят со своих платформ изображения, связанные со стрельбой в торговом центре в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщила в понедельник газета Bangkok Post.

Министр цифровой экономики и общества Буддхипонгсэ Пуннаканта заявил, что Facebook согласился по возможности убрать кровавые изображения, связанные с нападением военнослужащего на торговый центр, в результате которого погибли 30 человек и пострадали 58. Вместе с тем правительство обратилось с просьбой к Google и YouTube отметить и удалить нежелательный контент, связанный со стрельбой.

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру «Терминал-21» он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, военный вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек. В воскресенье утром преступник был ликвидирован силовиками на территории торгового комплекса.(ТАСС)