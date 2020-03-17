Facebook, Google и Microsoft борются с дезинформацией о коронавирусе

Американские компании Facebook, Google и Microsoft, а также LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube сообщили в совместном заявлении, что взаимодействуют с целью противодействия дезинформации о новом типе коронавируса.
«Мы тесно сотрудничаем в области усилий по ответным мерам против COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместно боремся с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, распространяем достоверный контент на наших платформах и делимся критически важными обновлениями в координации с государственными учреждениями здравоохранения по всему миру», — говорится в совместном заявлении, распространенном Facebook.
Компании призвали другие фирмы к аналогичным действиям, отметив, что работают над тем, «чтобы сообщества были здоровыми и безопасными».
| 2020-03-17T10:12:15+00:00 17 марта 2020, 11:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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