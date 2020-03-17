Facebook, Google и Microsoft борются с дезинформацией о коронавирусе

«Мы тесно сотрудничаем в области усилий по ответным мерам против COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместно боремся с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, распространяем достоверный контент на наших платформах и делимся критически важными обновлениями в координации с государственными учреждениями здравоохранения по всему миру», — говорится в совместном заявлении, распространенном Facebook.