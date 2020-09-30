Facebook добавит функции Messenger в Instagram

Facebook отмечает, что сообщения и звонки пользователей, использующих Instagram, останутся в приложении. Основное изменение в Instagram заключается в том, что люди, использующие приложение Messenger, теперь могут связаться с другим пользователем в Instagram без необходимости загружать это приложение, и наоборот. Также в раздел Direct Instagram добавится более десяти дополнительных функций.(РИА Новости)