Facebook добавит функции Messenger в Instagram

Компания Facebook обновит раздел Direct в социальной сети Instagram, добавив в него функции приложения Messenger, сообщается в пресс-релизе компании.
«Сегодня мы анонсируем обновление для личных сообщений в Instagram и представляем новый интерфейс Messenger в приложении. … Мы соединяем функции Messenger и Instagram, … чтобы у вас был доступ к лучшим способам отправки сообщения независимо от того каким приложением вы пользуетесь», — говорится в релизе компании.
Facebook отмечает, что сообщения и звонки пользователей, использующих Instagram, останутся в приложении. Основное изменение в Instagram заключается в том, что люди, использующие приложение Messenger, теперь могут связаться с другим пользователем в Instagram без необходимости загружать это приложение, и наоборот. Также в раздел Direct Instagram добавится более десяти дополнительных функций.(РИА Новости)