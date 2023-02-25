Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций против Российской Федерации. Об этом говорится в публикации в официальном журнале ЕС.

ЕС ввел ограничения в отношении 87 физических и 34 юридических лиц в рамках десятого пакета санкций. После введния десятого пакета, под антироссийскими санкциями ЕС находятся 1473 физических лица и 205 организаций.

В частности ЕС ввел санкции против «Альфа-банка», «Росбанка», банка «Тинькофф».

Также в список попали Общероссийский народный фронт (ОНФ), космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, медиагруппа «Россия сегодня».