Безвизовый режим между Косово и Евросоюзом начнет действовать с 1 января 2024 года.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

«Жители Косово смогут посещать ЕС без виз на срок до 90 дней за любой период в 180 дней», — отметила она.

Европарламент ранее на этой неделе поддержал эту инициативу. Независимость Косово не признают пять государств ЕС: Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния.

Процедура по установлению безвизового режима была запущена еще в 2012 году, когда Косово получило от Брюсселя соответствующую «дорожную карту». К тому времени все Балканские страны уже пользовались такой привилегией.