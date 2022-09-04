Евросоюз сменил главу своей дипломатической миссии в России, занимавший этот пост германский дипломат Маркус Эдерер покинул Москву. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг», — рассказал источник, подчеркивая, что эта ротация носит «плановый характер».

Эдерер возглавлял миссию ЕС в России с октября 2017 года. Он также содействовал подготовке четырехсторонних переговоров по украинскому кризису в «нормандском формате» (Германия, Франция, Украина, Россия) и выступал за урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе Минских соглашений.