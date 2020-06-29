Евросоюз продлил санкции против России

Совет ЕС принял решение продлить санкции против отдельных секторов экономики России, введенные в 2014 году на фоне кризиса на Украине, говорится в распространенном заявлении ЕС.

«Сегодня Совет принял решение продлить санкции против отдельных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — указывается в документе.

В Евросоюзе пояснили, что такое решение было принято «после последней оценки выполнения минских соглашений, проведенной в ходе видеоконференции членами Евросовета 19 июня 2020 года».