Евросоюз продлил на год санкции против Беларуси

Евросоюз продлил санкции против Беларуси до 28 февраля 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Брюсселя.
Речь идет об «ограничительных мерах в отношении высокопоставленных официальных лиц за репрессии, запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов, а также в отношении причастных к фальсификации выборов».
Протесты в стране начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.