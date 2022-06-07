Евросоюз приветствует запрет Черногории на пролет над своей территорией самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который собирался посетить Сербию. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано, передает «Радио и телевидение Черногории».

«Мы приветствуем полную гармонизацию Черногории с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая ограничительные меры и их практическое применение, о чем свидетельствует запрет на пролет самолета Лаврова», — сказал Стано.

Дипломат добавил, что ЕС и многие другие страны ввели санкции на запрет пролета российским самолетам над их территорией и запрет на въезд «лиц, подобных Лаврову», которого Стано назвал «одним из самых ярых пропагандистов и сторонников незаконной российской агрессии в Украине».

5 июня самолет с российским министром, следовавшим в Белград, отказались пропустить через свои воздушные пространства Северная Македония, Болгария и Черногория.