Евросоюз осудил убийство иранского физика-ядерщика

Евросоюз осудил террористический акт в Иране, в результате которого погибли несколько человек, в том числе физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, передает TACC, ссылаясь на заявление внешнеполитической службы ЕС.

Там подчеркнули, что убийство ученого и еще нескольких человек в Иране является преступлением, которое противоречит «принципу защиты человеческой жизни, за который стоит Евросоюз».

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель выразил свои соболезнования членам семей погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

В ЕС также призвали страны «сохранять спокойствие и проявлять максимум сдержанности, чтобы избежать эскалации, которая не может быть ни в чьих интересах».

О гибели руководителя центра исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде СМИ стало известно 27 ноября. На ученого было совершено покушение возле города Дамовенд, он был ранен и скончался в больнице.

Командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави высказал предположение, что к убийству Фахризаде причастны Соединённые Штаты. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф полагает, что к произошедшему имеет отношение Израиль. Советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган заявил, что Тегеран ответит на убийство иранского физика-ядерщика.

Президент Ирана Хасан Роухани объявил, что смерть Фахризаде не останется без ответа, он также добавил, что гибель ученого не замедлит развитие атомной отрасли страны.

Ранее сообщалось, что в субботу США направил в Персидский залив авианосец. Источник в военной сфере США заявил, что это послужит «посланием Тегерану об усилении сдерживания» (aif.ru)