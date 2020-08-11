Евросоюз осудил арест в Гонконге оппозиционного медиамагната

Арест китайскими властями одного из инициаторов протестного движения Гонконге, медиамагната Джимми Лая вызвал озабоченность Евросоюза. «Недавние аресты Джимми Лая, членов его семьи и других лиц, а также налет на офисы газеты Apple Daily по обвинению в сговоре с иностранными силами еще больше усиливают опасения, что Закон о национальной безопасности используется для подавления свободы слова и свободы СМИ в Гонконге», — заявил спикер верховного представителя ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в понедельник, 10 августа. В Брюсселе напомнили Пекину об обязанности соблюдать права и свободы человека.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) резко осудила арест оппозиционного бизнесмена. Действия властей являются тревожной демонстрацией того, как власти Гонконга используют Закон о национальной безопасности против свободы, заявил глава восточно-азиатского отделения Amnesty International Николас Беквелин. Он призвал прекратить преследования журналистов в Гонконге. (DW)