Евросоюз одобрил применение вакцины Pfizer от COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса нового типа компаний Pfizer и BioNTech на территории Европейского союза.

Трансляция брифинга ведется на сайте регулятора.

Вакцина получила временное регистрационное удостоверение и рекомендована для использования для лиц старше 16 лет, отметила представитель агентства в ходе брифинга.

За все время пандемии в мире выявлено более 76 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 1,6 млн случаев — с летальным исходом.(Газета.Ru)

| 2020-12-21T18:40:48+04:00 21 декабря 2020, 19:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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