Евросоюз одобрил применение вакцины Pfizer от COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса нового типа компаний Pfizer и BioNTech на территории Европейского союза.

Трансляция брифинга ведется на сайте регулятора.

Вакцина получила временное регистрационное удостоверение и рекомендована для использования для лиц старше 16 лет, отметила представитель агентства в ходе брифинга.

За все время пандемии в мире выявлено более 76 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 1,6 млн случаев — с летальным исходом.(Газета.Ru)