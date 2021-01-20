Евросоюз обсуждает новые меры против России из-за ареста Навального

Евросоюз на разных уровнях обсуждает новые ограничительные меры против Москвы после ареста Алексея Навального, заявил в среду посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут «как под копирку».
«Единый ответ Евросоюза на арест Навального обсуждается в различных европейских органах», — заявил Эдерер журналистам.
Он напомнил, что санкции в отношении отдельных россиян в связи с инцидентом с Навальным были введены еще в октябре 2020 года.
«Любая страна-член ЕС может выступить инициатором новых ограничительных мер, но их потом нужно согласовать с другими партнерами», — добавил Эдерер.
Он подтвердил, что дискуссия по этому вопросу пройдет 25 января на встрече глав МИД ЕС.(РИА Новости)