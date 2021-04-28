Евросоюз не может отключить Россию от SWIFT

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что существуют ограничения по давлению на Россию. Об этом пишет РИА «Новости».

«Государства ЕС должны сохранять единство. В столицах ЕС и определяется политика в отношении России. Мы в ЕС пытаемся построить единую внешнеполитическую линию, но нравится нам это или нет, внешняя политика остается прерогативой государств-членов», — сказал Боррель.

Политик призвал глав государств Евросоюза следовать договоренностям, достигнутым в Брюсселе. Также он отметил, что SWIFT является международной частной организацией, поэтому Евросоюз «не имеет компетенции», чтобы давить на нее.

| 2021-04-28T23:29:25+04:00 28 апреля 2021, 23:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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